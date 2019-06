Lavinia Pîrva s-a transformat total după naștere! Cum arată acum soția lui Ștefan Bănică

17:00

Un număr de 17 persoane au fost implicate într-un accident rutier petrecut, joi, pe DN 6, la intrarea în localitatea Topleț dinspre Orșova, județul Caraș-Severin, după impactul dintre două microbuze și o mașină. Accidentul a fost anunțat pe 112, iar din cauza numărului mare de victime a fost activat planul roșu de intervenție. “În urma […] The post Accident grav în Caraș-Severin! 17 victime după ce două microbuze şi o maşină s-au ciocnit violent. A fost activat PLAN ROŞU! appeared first on Cancan.ro.