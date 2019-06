Lider PSD, îndemn pentru membrii de partid: Capete în gură, şi pe ei! Răspundem M..e USR! M..e PNL. Asta trebuie să vă fie atitudinea - AUDIO

11:30

Karl Lagerfeld a murit pe 19 februarie, la vârsta de 85 de ani, din cauza unui cancer pancreatic. Gala "Karl For Ever", prin care acesta a fost omagiat, a avut loc joi, la Grand Palais din Paris, şi a fost concepută sub forma unui spectacol de regizorul de operă canadian Robert Carsen. Grand Palais a fost, de altfel, locul ales de Lagerfeld pentru multe din fastuoasele şi spectaculoasele sale prezentări de modă. Evenimentul a pus în valoare nu numai activitatea lui Lagerfeld din domeniul modei,...