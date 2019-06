FIREA taie tot: încălzire, străzi, școli, teatre, biserici, administrația străzilor

21:20

EximBank si National Bank of Greece au semnat acordul de achizitie a 99,28% din Banca Romaneasca. In urma acestei tranzactii, EximBank va activa pentru prima oara pe segmentul de retail banking din Romania, devenind astfel o banca universala. Ca urmare a finalizarii acestei tranzactii, cota de piata a EximBank va creste la aproximativ 3% ceea ce va conduce la o situare a bancii in top 10 institutii financiar-bancare din Romania. ”Ministerul Finantelor, in calitate de actionar majoritar al EximBank, a crezut de la bun inceput in potentialul extraordinar al acestui demers care, iata, vine sa incununeze preocuparea permanenta a autoritatilor romane de intarire a prezentei, a rolului si a impactului sistemic al bancilor cu capital de stat pe piata bancara locala. Avem incredere ca noua entitate va actiona ca un factor important de sustinere a cresterii economice a tarii prin suportul financiar pe care il va acorda tuturor segmentelor de piata, fie ca vorbim despre persoane fizice, sau companii”, a spus Eugen Teodorovici, Ministrul Finantelor Publice. ”Sunt incantat sa anuntam aceasta tranzactie care creeaza o banca romaneasca de referinta ce va pune in valoare atat experienta Bancii Romanesti pe segmentul de retail banking, cat si abilitatea demonstrata in timp de EximBank de a sustine mediului de afaceri local. De la infiintare, in urma cu 27 de ani, EximBank s-a reinventat si s-a modenizat permanent pentru a tine pasul cu evolutia sistemului bancar si cu cerintele din ce in ce mai sofisticate ale clientilor, iar acest moment reprezinta fara discutie un reper major in istoria bancii”, a spus Traian Halalai, Presedintele Executiv al EximBank. Finalizarea tranzactiei asteapta indeplinierea tuturor cerintelor de reglementare aplicabile. J.P. Morgan Securities plc a actionat in calitate de consultant financiar unic in cadrul tranzactiei. EximBank a mai fost asistata de catre Pricewaterhouse Coopers Management Consultants SRL, in timp ce Linklaters LLP a fost consultantul juridic pe plan international, iar Bulboaca&Asociatii SCA a asigurat asistenta juridica pe plan local.