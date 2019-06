Cercetător italian: Țigările electronice sunt cea mai bună variantă pentru fumători

14:00

Adrian Georgescu, avocatul lui Darius Valcov, a declarat vineri, la Curtea de Apel Bucuresti, ca fostul consilier al premierului Viorica Dancila urma sa mearga in Elvetia pentru a-si duce copilul in tabara, sustinand ca nu era "o plecare gen Mazare, Udrea, Bica". Curtea de Apel Bucuresti a judecat vineri o contestatie depusa de Darius Valcov, in care acesta solicita ridicarea controlului judiciar pus pe numele lui de procurorii DIICOT. La iesirea din sala de judecata, Darius Valcov a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, insa avocatul sau a declarat ca procurorii DIICOT l-au plasat pe Valcov sub control judiciar, dupa ce au aflat ca acesta urma sa se deplaseze in Elvetia. "Urma sa plece in Elvetia, sa-si duca copila in tabara. Nu este niciun fel de secret ca sora lui Valcov se afla in Elvetia de 10 ani. Pentru copila fusese cumparata tabara respectiva, achitata, am si trimis documente procurorului de caz. (...) Nu era o plecare gen, ca sa zic asa, Mazare, Udrea, Bica si alte persoane din astea, asa cum, sunt convins, ca i-a fost sugerat procurorului de caz. (...) Valcov nu se mai afla sub imperiul masurilor preventive de aproape trei ani. Daca Valcov ar fi vrut sa plece din tara, pentru ca avem o hotarare care nu este definitiva, eu cred ca ar fi putut sa o faca de o mie de ori pana acum. (...) Valcov este angajat in Bucuresti, are un contract de munca in mediul privat", a explicat avocatul Adrian Georgescu. Articolul integral pe ZIARE.COM