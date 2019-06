Sânziene, planta magică: ce afecțiuni tratează și unde găsești Floarea Sf. Ioan Botezătorul

12:20

Postul Sfintilor Petru și Pavel este cunoscut in popor sub denumirea de Postul Sampetrului sau Postul Cincizecimii, datorita darurilor Sfantului Duh, care s-au pogorat peste Sfintii Apostoli. Potrivit calendar ortodox 2019, postul pica in perioada 22 -28 iunie 2019.