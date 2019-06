Câți bani câștigă Alex Velea și câți, Antonia! Cine are mai mult “cașcaval”

09:00

O mamă cu cinci copilași, din Sibiu, are nevoie de ajutorul nostru, după ce a fost diagnosticată cu o boală extrem de gravă. Un mare necaz s-a abătut asupra uneifamilii modeste, cu cinci copii, de lângă Sibiu. Cazul a fost făcut public pe Facebook, acolo unde se încearcă strângerea de fonduri pentru ajutorarea lor. ”Adriana, […] The post Strigăt de ajutor pentru o mamă bolnavă de cancer, din Sibiu, care își crește singură cei cinci copii! appeared first on Cancan.ro.