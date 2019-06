(Publicitate) Cum functioneaza un serviciu de transport colete

Pentru a trimite colete, milioane de clienti apeleaza la serviciile de transport, mai exact la furnizorii de servicii logistice globale. Coletele sunt transportate in diverse tari, cu ajutorul camioanelor, autocarelor sau microbuzelor. Firma de transport trebuie sa se asigure ca pachetele ajung in siguranta si rapid la destinatie. Cleintul are obligatia sa ambaleze corespunzator coletul, […] Post-ul (Publicitate) Cum functioneaza un serviciu de transport colete apare prima dată în Libertatea.ro.

