Viktor Orban: Weber şi Timmermans ''au eşuat'', o ''veste bună'' pentru Ungaria

16:20

Tenismanul scoţian Andy Murray, fost lider mondial, are dificultăţi în a găsi o jucătoare cu care să facă pereche în turneul de dublu mixt de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, relatează EFE.Murray, 32 ani, a anunţat că la Wimbledon va juca proba de dublu alături de francezul Pierre-Hugues Herbert şi ar fi vrut să joace şi dublu mixt, dar nu a găsit o coechipieră.''Aş vrea să joc, am vorbit cu mai multe jucătoare şi m-au refuzat de mai multe ori'', a declarat printre râsete britanicul la o conferinţă de presă. Printre jucătoarele contactate se numără şi australianca Ashleigh Barty, campioana de la Roland Garros, care însă se concentrează pe probele de simplu şi dublu feminin de la Wimbledon. ''Am vorbit în timpul turneului de la Roland Garros, dar mi-a spus că nu poate pentru că va juca simplu şi dublu. Am înţeles-o şi mi-a spus că sunt jucătoare şi mai bune ca ea. Câteva zile mai târziu, când a câştigat titlul, i-am transmis un mesaj şi i-am spus că e printre cele mai bune, dar m-a refuzat din nou'', a spus Murray.''E păcat că nu putem juca împreună, pentru că aş fi vrut să am cea mai bună parteneră posibilă. Sunt sigur că voi întâlni o parteneră bună, dacă mă voi simţi bine să joc dublu şi dublu mixt, dar vreau mai întâi să văd cum mă simt'', a adăugat Murray, care în această săptămână participă la turneul de la Queen's, unde face pereche cu spaniolul Feliciano Lopez. Este primul turneul al britanicului după operaţia suferită la şold în luna ianuarie.Săptămâna viitoare, Murray va juca la Eastbourne, alături de brazilianul Marcelo Melo, înainte de a ataca Wimbledonul cu francezul Pierre-Hugues Herbert, care are în palmares toate cele patru Grand Slam-uri la dublu. AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)