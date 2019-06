ŞTIRILE SERII BUCUREŞTI - 21 IUNIE

16:50

Festivalul Elementum îi aşteaptă pe doritori, în special familii, la activităţi multiple, desfăşurate pe 20 de hectare, în perioada 21-23 iunie."Cele 4 elemente clasice ale naturii, aer, apă, pământ şi foc, plus unul 'bonus', suflet, se reunesc, între 21 şi 23 iunie 2019, în judeţul Cluj, la Complex Lac Luncani, sub forma Elementum, un festival 'în ritmul familiei'. Timp de trei zile, cadrul natural feeric desfăşurat pe 20 de hectare va fi gazda celui mai amplu eveniment dedicat întregii familii, indiferent de vârsta membrilor săi, din România. Se vor organiza concerte cu artişti renumiţi la scena principală, spectacole de magie, piese de teatru şi alte surprize antrenante la scena pentru copii; adulţii vor avea şi ei activităţi individuale şi de echipă- 'liniştite' sau pline de adrenalină (salturi cu paraşuta, zboruri de agrement, competiţii pe lac, etc.), jocuri şi ateliere pentru toată familia; vor fi zone de food&drinks, chill&relax, mother&care, precum şi o zonă mare de camping cu toate facilităţile necesare (binenţeles că şi un punct farmaceutic şi de asistenţă medicală, altfel nu ne-am mai numi părinţi)", se arată într-o informare a organizatorilor.Elementum este dedicat tuturor familiilor din România care vor să îşi petreacă trei zile de vacanţă în aer curat, "într-o lume gândită, în fiecare detaliu, pentru cel mai mic până la cel mai mare membru al familiei", departe de agitaţia oraşului, dar cu toate condiţiile "de acasă"."Participanţii vor avea la dispoziţie un loc numit 'Cuibul Mama&Copilul', spaţiu în care mamele pot avea grijă de puii lor şi de ritualurile lor zilnice, fără să fie nevoie să se deplaseze acasă, cu: mese pentru înfăşat, facilităţi pentru pregătirea biberoanelor, chicinetă pentru prepararea pireurilor pentru bebeluşi, etc. 'Casa lui Moş Ene' va fi locul unde părinţii să-şi poată pune micuţii la somn, în condiţii de linişte, lumină redusă, bean-bags, pături şi pufuri, dar vor fi şi locuri special amenajate în care copiii de până în 3 ani să se poată juca, supravegheaţi de personal de specialitate", se mai arată în informare.Printre altele, doritorii vor putea să zboare cu avionul sau să sară cu paraşuta."Se vor putea face salturi cu paraşuta în tandem de la 3.000 m altitudine, zboruri de agrement cu avioane ULM (ultra-uşoare) sau cu cele de 4 locuri de tip Cessna- în orice variantă, aproximativ jumătate de oră veţi avea garantată, pe lângă adrenalină, o vedere panoramică unică asupra festivalului! Toate pachetele includ instructaj şi asistenţă pe toata durata aventurii la altitudine. Opţional, binenţeles, vă puteţi înregistra foto-video întreaga experienţă, ca să aveţi dovada pentru nepoţi", susţin organizatorii.Complex Lac Luncani este situat la o circa 50 de km de Cluj-Napoca, Alba Iulia şi Târgu Mureş. AGERPRES / (AS - autor: Marius Septimiu Avram, editor: Marius Frăţilă) Sursa foto: elementumfest.ro