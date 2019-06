Ministerul Muncii, despre cazul fetiței din Mehedinți: „Asistentul maternal nu a vrut să o adopte. Copilul era ținut ilegal”

18:20

Astăzi, înaintea meciului Anglia-România din cadrul grupei C a Campionatului European U21, jurnaliştii de la The Sun i-au dedicat un articol consistent decarului Ianis Hagi, amintind și de celebrul său tată, Gheorghe Hagi. Astfel, Ianis (Viitorul Constanța) este văzut de englezi drept jucătorul în care naţionala lui Mirel Rădoi îşi pune cele mai multe speranţe […] Post-ul The Sun, înaintea meciului Anglia-România de la EURO U21: „Numele Hagi pe tricoul României va aduce un zâmbet sau poate chiar lacrimi” apare prima dată în Libertatea.ro.