Carmen de la Sălciua s-a fotografiat în costum de baie după ce a slăbit. Cum arată artista

11:20

Astăzi, 21 iunie 2019, INFP (Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pământului) a emis un cod portocaliu la ora 07:57:16 în Zona seismică Vrancea, județul Buzău, localizat manual. Coordonate: lat 45.6078; lon 26.4471. Magnitudine: 3.8, adancime: 145km. Seismul s-a produs la adâncimea de 150 de kilometri. Cele mai apropiate oraşe de epicentrul seismului sunt […]