Adela Popescu se pregătește intens pentru această vară: “Sunt mai motivată ca niciodată”

Liviu Vârciu a devenit tătic pentru a doua oară pe 25 septembrie 2017. Artistul și Anda Călin i-au pus numele fiicei lor Anastasia Maria, iar în martie 2018, micuța a fost creștinată. Artistul mai are o fiică, pe Carmina, care s-a născut în urma relației pe care a avut-o cu Ami Teiceanu. Recent, Liviu Vârciu