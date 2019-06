Andreea Marin a luat bani de la Plahotniuc! Când au colaborat cei doi

12:50

Loredana Chivu a ”lovit” iar în mediul online, de data aceasta printr-o fotografie super-sexy, realizată pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia. Blondina s-a pozat pe șezlong, iar toți turiștii au crezut că e goală. Asta datorită faptului că a ales un costum de baie minuscul, iar formele apetisante cu care a înzestrat-o natura au putut […] The post Cum a apărut Loredana Chivu pe șezlong, la Mamaia! Toți turiștii au crezut că e goală appeared first on Cancan.ro.