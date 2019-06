Irinel suferă după puștoaică! A apărut singur la un party și…

13:20

Primul sezon al emisiunii "Puterea dragostei", prezentată de Andreea Mantea, este aproape de sfârșit și s-a bucurat de un adevărat succes. Unii concurenți au părăsit definitiv casa, alții au plecat și s-au reîntors. Surpriza vine de la una dintre fostele concurente, care a anunțat că este însărcinată. Viorela, care și-a cunoscut iubirea, pe Ștefan, la […]