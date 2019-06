Portarul Ionuț Radu i-a dedicat victoria cu Anglia surorii sale decedate

01:20

Naționala de tineret a României este ca și calificată în semifinalele Euro 2019 din Italia și San Marino. Cu șase puncte și cu golaveraj plus 5 după primele două etape, România este lidera grupei C, la egalitate cu Franța, care are golaveraj plus doi. Cu un egal în ultima rundă, România și Franța merg braț […] Post-ul România este ca și calificată în semifinalele Euro 2019 de tineret. Toate calculele apare prima dată în Libertatea.ro.