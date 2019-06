UE sprijină Cuba confruntată cu înăsprirea sancţiunilor americane

20:20

O colecţie rară de piese interpretate în duet de Pavarotti cu Sting, Bono, James Brown şi Barry White vor fi lansate pentru prima dată, relatează vineri Press Association.Şase performanţe live ale regretatului tenor italian împreună cu nume mari ale muzicii pop, rock şi soul vor fi lansate odată cu noul film documentar realizat de Ron Howard despre starul de operă care va apărea în cinematografe luna viitoare. Duetele sunt de la concertele de caritate "Pavarotti And Friends", organizate în oraşul său natal Modena, din Italia, între 1992 şi 2003. Între acestea se numără şi interpretarea lui Pavarotti alături de Bono a piesei "Ave Maria". Alături de James Brown, Pavarotti a cântat "It's A Man's Man's Man's World", iar cu Sting a interpretat "When We Dance". Celelalte colaborări care vor fi lansate sunt "Perfect Day" alături de Lou Reed, "Too Much Love Will Kill You" cu Brian May şi Roger Taylor, şi "You're The First, My Last, My Everything" cu Barry White. Concertele au fost organizate pentru strângerea de fonduri pentru grupuri umanitare, între care şi ONG-ul "War Child".Colaborările muzicale ale lui Pavarotti cu vedete pop, rock şi soul au ajutat la "deschiderea lumii operei către o audienţă mai largă. Aceste duete sunt o amintire minunată a laturii umanitare a lui Pavarotti", a declarat Rebecca Allen, preşedintele Decca Records, care va lansa piesele. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)