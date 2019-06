Cutremur puternic în România azi-noapte, la ora 3:19. A fost cel mai mare din 2019

15:00

Alertă de vremea rea în România! ANM (Administrația Națională de Meteorologie) a emis codul roșul în județul Galați, iar în alte județe din țară este emis codul portocaliu. Se vor semnala: grindină de medii si posibil mari dimensiuni, vânt puternic, vijelie puternică, averse torențiale ce vor cumula local 35…50 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona […]