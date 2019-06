Trei persoane au murit într-un incendiu la Paris

07:40

Reprezentativa Franţei a învins, vineri seară, la Serravalle, cu scorul de 1-0, selecţionata Croaţiei, în etapa a doua a grupei C a Campionatului European under 21, în care lider este România. In ultima runda, daca fac egal, Romania si Franta se califica impreuna in semifinale