Lovitură de teatru! “Ioana Ginghină și Alex Papadopol, din nou împreună!”

08:50

Azi-noapte, la ora 3:19, s-a produs un cutremur puternic în România. Acesta a fost cel mai mare seism înregistrat, până acum, în 2019. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), Un cutremur s-a produs, sâmbătă, în zona seismică Vrancea. Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 grade pe scara Richter a fost înregistrat – sâmbătă, la […] The post Cutremur puternic în România azi-noapte, la ora 3:19. A fost cel mai mare din 2019 appeared first on Cancan.ro.