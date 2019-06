Cetăţean turc, depistat la Calafat ascuns deasupra cabinei unui autocamion

11:30

Actriţa Lindsay Wagner s-a născut la Los Angeles, la 22 iunie 1949. A urmat cursurile Liceului ''David Douglas'', Portland, Oregon, Colegiului Comunităţii Publice din Gresham (Mt. Hood Community College), Oregon, şi cursurile Universităţii Oregon, SUA.De-a lungul carierei a fost recompensată cu un premiu Emmy pentru rolul din pelicula "The Bionic Woman" (1976), potrivit www.lindsaywagner.com. Acest rol i-a mai adus două nominalizări în 1977 şi 1978 la premiile Globul de Aur la categoria Cea mai bună actriţă într-o serie de televiziune - dramă, potrivit imdb.com.Între filmele în care a jucat se numără: "Shattered Dreams" (1991) - despre abuz şi violenţa domestică, în care nu doar a jucat, a fost şi co-producătoare; "The Taking of Flight 847" (1988) - despre complexitatea terorismului; "Evil In Clear River" (1988) - despre mişcarea neonazistă; "Child's Cry" (1985) - despre abuzurile asupra copiilor; "I Want To Live" (1983) - ce are ca subiect dilema morală privind pedeapsa capitală; "The Incredible Journey of Doctor Meg Laurel" (1979) - o peliculă care are ca temă lupta dintre medicina clasică şi cea alternativă.Alte filme în care a evoluat: "The Paper Chase" (1973), "Second Wind" (1976), "High Risk" (1981), "The Other Lover" (1985), "Stranger in My Bed" (1987), "Voice of the Heart" (1989), "Fire in the Dark" (1991), "Once in a Lifetime" (1994), "Sins of Silence" (1996), "Frog and Wombat" (1998), "A Light in the Forest" (2003), "Four Extraordinary Women" (2006), "Billy: The Early Years" (2008), "Scruples" (2012), "The Thanksgiving House" (2013), "Love Finds You in Valentine" (2016), "Samson" (2018), seria tv - "Grey's Anatomy" (2018-2019).În afara ecranului se implică în domeniul educaţiei publice. Este şi co-autoar a două cărţi, un volum dedicat stilului de viaţă vegetarian intitulată "The High Road to Health" şi un volum despre presopunctură intitulat "Lindsay Wagner's New Beauty: The Acupressure Facelift". De asemenea, a co-fondat organizaţia neguvernamentală "Peacemakers Community".