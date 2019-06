O jurnalistă îl acuză pe Donald Trump că a violat-o în urmă cu 20 de ani

Într-un eseu publicat vineri în The New York Magazine, jurnalista E. Jean Carroll a declarat că Donald Trump a violat-o în urmă cu 23 de ani, într-o cabină de probă a unui magazin de lux din New York, potrivit The Telegraph. De cealaltă parte, Trump a declarat, vineri, că "nu a cunoscut-o niciodată" pe E. Jean Carroll şi că povestea acesteia este una falsă. "Ruşine celor care încearcă să inventeze poveşti false despre agresiuni sexuale pentru a-şi face publicitate sau a vinde o carte sau a obţin...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul