Barna: USR va adera la partidul liberal european ALDE

O telenovelă mexicană care va avea premiera duminică este pe cale să facă istorie în industria televiziunii americane, întrucât este prima producţie de acest tip realizată în Mexic ai cărei protagonişti sunt două personaje gay, informează Thomson Reuters Foundation. Telenovela "Juntos, El Corazon Nunca se Equivoca" ("Together, the Heart is Never Wrong"), produsă de reţeaua mexicană de televiziune Televisa, spune povestea a doi adolescenţi care se mută împreună în Ciudad de Mexico pentru a urma cursuri universitare.Cuplul - Aristoteles (interpretat de Emilio Osorio) şi Cuahutemoc, căruia prietenii îi spun "Temo" (jucat de Joaquin Bondoni) - a apărut prima dată împreună pe micul ecran în telenovela mexicană "Mi Marido Tiene Mas Familia" ("My Husband Has More Family"), care a fost difuzată din 2017 până în luna februarie a acestui an.Episodul final al acestui serial, unul dintre cele mai vizionate programe de televiziune din Mexic, a atras în faţa micilor ecrane aproape 4 milioane de telespectatori, potrivit postului Televisa.Telenovelele sunt extrem de populare în Mexic şi pot să influenţeze dialogul la scală naţională ce vizează diverse chestiuni sociale din America Latină.Primul sărut gay prezentat la televizor în Brazilia, o ţară conservatoare din punct de vedere social, a fost difuzat în telenovela "Amor a Vida", în 2014, fiind considerat un moment istoric pentru drepturile gay.Telenovelele sud-americane sunt exportate în lumea întreagă, iar producţia "Mi Marido Tiene Mas Familia" a fost difuzată şi în Statele Unite de cel mai cunoscut post de limbă spaniolă din această ţară, Univision.Zvonurile despre posibilitatea lansării unui serial de tip spinoff în care vor apărea personajele Aristoteles şi Temo, care alcătuiesc un cuplu ce a fost supranumit "Aristemo", a declanşat o veritabilă frenezie în rândul fanilor lor de pe reţelele de socializare."Este un vis devenit realitate", a declarat Sofia Estefania Palacios Osorio, o tânără de 21 de ani, într-un mesaj publicat pe Twitter."Există atât de mult machism, discriminare şi tabuuri legate de cuplurile LGBT. Noul serial îi va ajuta pe tot mai mulţi oameni să îşi dea seama că aici este vorba despre ceva normal şi că dragostea este dragoste", a adăugat ea.Telenovelele mexicane au inclus şi în trecut personaje gay, însă ele corespundeau unor roluri secundare, iar relaţiile lesbiene au început să fie prezente în astfel de producţii TV abia în ultimii ani.Personajele LGBT au început să apară mai des în telenovelele din lumea întreagă în ultimele decenii, începând cu prima femeie lesbiană din "All My Children" în 1983 şi până la primul personaj transgender din serialul britanic "Coronation Street" în 1998.Serialul "Mi Marido Tiene Mas Familia" a fost recompensat la gala GLAAD Awards de luna trecută, iar cei doi actori principali şi producătorul Juan Osorio au fost premiaţi, de asemenea, la Festivalul Filmelor LGBT organizat la Ciudad de Mexico în luna mai."Acest lucru ne arată că există mulţi oameni şi mulţi tineri de diverse vârste care sunt interesaţi să se regăsească într-o astfel de poveste", a declarat Santiago Pineda, unul dintre scenariştii care au lucrat atât la producţia originală, cât şi la noul spinoff.Susţinătorii comunităţii LGBT afirmă că serialul mexican a generat în societate un grad mai mare de acceptare a relaţiilor gay şi că acest spinoff reprezintă un moment-cheie pentru vizibilitatea comunităţii gay."Pentru oamenii din generaţia mea, mulţi dintre noi au trebuit să aibă un fel de adolescenţă întârziată, pentru că la acea vârstă era de neimaginat să arăţi afecţiune (faţă de o persoană de acelaşi sex, n.r.) sau chiar să te gândeşti la o relaţie romantică", a declarat Alex Orue, preşedintele It Gets Better Mexico, un grup de sprijin înfiinţat pentru tinerii mexicani din comunitatea LGBT.Santiago Pineda spune că el şi Pablo Ferrer, partenerul lui din echipa de scenarişti ai serialului, nu au văzut niciodată ca diversitatea sexuală să fie reprezentată la televiziune atunci când ei erau tineri."Am vrut să avem o abordare prietenoasă, pentru ca toată lumea să vadă că Aristoteles şi Temo, dincolo de orientările lor sexuale, sunt amândoi oameni cu visuri, deziderate, temeri şi aspiraţii", a declarat scenaristul Santiago Pineda.În pofida progreselor înregistrate în ceea ce priveşte drepturile LGBT, Mexic rămâne o ţară conservatoare şi catolică, unde tinerii gay se confruntă adeseori cu violenţa şi discriminarea.Potrivit unui studiu realizat în 2012 de asociaţia locală ADIL, jumătate dintre tinerii LGBT intimidaţi şi agresaţi la şcoală au suferit din cauza depresiei, iar un sfert dintre ei au avut gânduri suicidare.Serialul mexican a generat însă şi controverse.Carlos Leal, un politician din partidul Morena, aflat la guvernare în statul Nuevo Leon, a publicat un mesaj în luna ianuarie pe Twitter: "Este clar faptul că posturile de televiziune încearcă să ''normalizeze'' homosexualitatea în rândul tinerilor folosind o agendă pro-LGBT".Acel mesaj, însoţit de alte comentarii, au determinat în cele din urmă excluderea sa din partid.De asemenea, anumite voci din comunitatea LGBT spun că modul de prezentare a acestei relaţii gay pe micile ecrane este "igienizat" şi "nerealist".Gabriel Gutierrez Garcia, editor al site-ului de ştiri LGBT Escandala, a criticat "singularul său mesaj al frumuseţii"."Trebuie să vorbim şi despre... gay urâţi, gay săraci, care nu se îndrăgostesc de băiatul drăguţ care este model", a spus editorul mexican.Scenariştii noului serial spun că abordarea lor a fost una intenţionată, întrucât au dorit să se adreseze astfel unui public cât mai larg."Cred că în această epocă avem nevoie de poveşti pozitive, de poveşti luminoase", a declarat scenaristul Pablo Ferrer. 