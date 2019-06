„Bucharest Pride” are loc sâmbătă. Pe ce traseu se desfășoară marșul diversității

14:30

Brigitte Sfăt a făcut publice veniturile pe care le are într-o lună. Suma este una foarte mare: 15.000 de euro. Lui Brigitte Sfăt îi merge din plin și are câștiguri substanțiale în fiecare lună. Pe contul ei de socializare, vedeta a făcut publică suma pe care o încasează lunar. Este vorba de 15.000 de euro. […] Post-ul Ce venituri lunare are Brigitte Sfăt. Suma este fabuloasă apare prima dată în Libertatea.ro.