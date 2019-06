Adrian Mutu taie din elanul naționalei mici: „Ei nu pot juca la naționala mare acum, noi ne bazăm doar pe execuții”

15:30

România U21 s-a impus în al doilea meci de la EURO 2019, 4-2 cu Anglia U21, fiind lider în Grupa C.Gigi Becali, patronul FCSB, l-a lăudat din nou pe atacantul echipei sale, Florinel Coman, care a marcat două goluri și a obținut un penalty.„Eu am spus dinainte că facem 9 puncte în grupă. Man, Coman, Ianis Hagi, Puscas sunt de clasă toți! Am văzut valoarea jucătorilor și am spus că batem tot. ...