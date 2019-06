Ce salariu primește Cove de la Pro TV pentru prezentarea emisiunii “Vorbește lumea”

10:40

Bernadette este cea mai nouă concurentă de la show-ul "Puterea dragostei". Recent, pe o pagină de socializare, a apărut o fotografie în care blondina apare goală pușcă. Așa cum era și logic, bărbații au apreciat imediat imaginea. În vârstă de 21 de ani, Bernadette este originară din Târgu Mureș. Este model și a apărut, până […]