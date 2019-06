Scârțâie căsnicia Gabriela Cristea?! SURSE: Tavi Clonda s-a confesat unor prieteni: ”M-am săturat să…”

13:00

Plușica a fost considerată una dintre cele mai spectaculoase concurente de la ”Puterea Dragostei”, iar mulți dintre cei care au urmărit cu atenție maximă respectivul show de televiziune au toate motivele să o regrete. Dar Raluca Marina – acesta fiind numele său din cartea de identitate – apare din nou în prim plan, de data […] The post Gafa anului în showbiz! Plușica de la Kanal D, cu zonele intime la vedere appeared first on Cancan.ro.