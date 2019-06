Fotbal: Uganda, victorie la Cupa Africii pe Naţiuni după o pauză de 41 de ani

22:10

Câteva mii de persoane au participat, sâmbătă, la "Bucharest Pride 2019", un marş al comunităţii LGBT pentru promovarea toleranţei şi diversităţii, pe traseul Calea Victoriei - bulevardul Regina Elisabeta - Piaţa Universităţii.Organizat de asociaţia ACCEPT, marşul s-a bucurat de o participare consistentă a membrilor comunităţii LGBT, dar şi susţinători ai diversităţii, mulţi dintre ei tineri sub 20 de ani.Antonella Lerca Duda, o femeie transgender, luptă de mai mulţi ani pentru drepturile persoanelor trans care practică sexul comercial."Eu sunt Antonella, o femeie transgender lucrătoare sexual. Sunt preşedinta organizaţiei SexWorkCall România şi membru în consiliul director al MozaiQ. Noi la MozaiQ avem ca prioritate protecţia persoanelor vulnerabile mai puţin vizibile în cadrul comunităţii. Aduc aminte tuturor instituţiilor publice că Organizaţia Mondială a Sănătăţii a depatologizat din punct de vedere psihiatric identitatea transgender. Dragi instituţii, nu suntem bolnavi şi bolnave mintal. Vizibilitatea comunităţii LGBT a crescut în ultima perioadă destul de consistent, dar unele persoane trans sunt încă în pericol. Îndeosebi comunitatea trans-romă şi comunitatea lucrătoarelor sexual. Comunitatea trans are nevoie de proceduri simple juridice. Vreau să fiu liberă să-mi schimb buletinul fără să dau statul în judecată", spune Antonella.Victor Ciobotaru, care se recomandă "studentul la Teologie", consideră că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii şi cere autorităţilor drepturi egale pentru membrii comunităţii LGBT."Aşa cum unii mă ştiţi, eu sunt studentul la Teologie. Nu se putea să existe pride fără binecuvântarea unui student la Teologie. Am avut nevoie de mulţi ani de studiu teologic pentru a ajunge la concluzia că fiecare dintre noi suntem creaţi în mod unic şi suntem creaţi în mod divers. Femei şi bărbaţi trans, persoane heterosexuale, persoane bisexuale, asexuale, persoane homosexuale, persoane gay şi lesbiene. Şi pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne iubeşte în mod egal la fel de mult. Am avut nevoie să trec printr-un referendum homofob, să mă decid să ies din zona mea de confort. Am realizat că drepturile noastre nu vor cădea din cer, ci trebuie să luptăm pentru ele. Nu avem nevoie de recunoaşterea Bisericii, ceea ce Dumnezeu ştie deja, că ne iubim. Cerem recunoaşterea familie noastre din partea statului, pentru ca în relaţia cu autorităţile noastre toate drepturile să ne fie recunoscute, ca şi celorlalţi cetăţeni. Nu avem altă armă decât dragostea", spune Victor Ciobotaru.Directorul executiv al Asociaţiei ACCEPT, Florin Buhuceanu, susţine că numărul mare de participanţi la marşul comunităţii LGBT arată că mentalităţile românilor se schimbă cu o viteză mult mai mare decât o percep politicienii."Mentalităţile românilor faţă de cei din comunitatea LGBT se schimbă mult mai rapid decât cea a politicienilor. Dovadă este rezultatul la referendumul constituţional din octombrie 2018, când românii au stat în casă şi au boicotat încercările Guvernului de a introduce discriminarea în textul constituţional. Sunt din ce în ce mai mulţi oameni în stradă, tineri şi din ce în ce mai tineri care îşi arată faţa. Nu mai purtăm măşti ca la primele pride-uri. Dacă vă amintiţi, erau mult mai mulţi oameni cu mască pe faţă decât sunt astăzi. Sunt tineri, sunt coloraţi, ei sunt România de astăzi şi politicienii sper că vor înţelege atât lecţia referendumului constituţional din 2018, cât şi lecţia pe care le-o dau aceşti tineri, care ies în stradă, în primul rând în semn de protest pentru modul în care autorităţile tratează această comunitate, dar şi ca să se exprime, să fie vizibili, să spună simplu, direct: 'facem parte din această societate şi aşteptăm schimbări legislative, schimbări de mentalitate' (...) Este o schimbare care mă bucură. În primul an de pride nu credeam că vom fi mai mulţi de 50. Este o altă lume, o altă realitate. Cred că mentalităţile chiar se schimbă cu o viteză mult mai mare decât o percep politicienii. Vor plăti această lecţie la alegerile parlamentare, dacă nu vor simţi pulsul străzii. Aici este o manifestare de mii de oameni şi câţi politicieni vezi? Asta spune totul", a declarat Florin Buhuceanu. AGERPRES / (A - autor: Eusebi Manolache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Alexandru Cojocaru)