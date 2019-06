EURO 2019 » Cifrele fantastice ale „tricolorilor” cu Anglia » Cum s-a descurcat fiecare elev al lui Rădoi: Hagi, cele mai multe driblinguri. Manea, 100% reușită la tacklinguri 

09:30

România U21 are fani, e un focar de lideri și e deschisă spre nou. Și are un selecționer dispus să spună lucruri. Uite ceva ce nu am mai văzut de o vreme la naționala mare. Accidentatul Drăguș a subliniat perfect schimbarea, când a anunțat la GSP Live că jucătorii de la naționala U21 au fost antrenați de Gică Hagi să se dezbare de mentalitatea veche, de scos rezultate la ciupeală. ...