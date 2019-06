De ce a picat legea pensiilor? Ne dezvăluie VICTOR PONTA

09:50

Bucurestenii care locuiesc in zona Stirbei Voda au privit cu groaza vineri cum o schela care acoperea intreaga fatada a unui bloc s-a desprins si s-a prabusit pe sosea. Doar un miracol a facut sa nu existe victime si nici pagube materiale, avand in vedere ca incidentul s-a produs la o ora de varf. De altfel, in imaginile surprinse de bucuresteni se si vede cum masinile trec la mustata pe sub schela care se prabuseste. Schela era montata pentru lucrari de consolidare efectuate de Primarie la cladirile cu risc seismic. O situatie similara a avut loc si pe Bulevardul Regina Elisabeta, insa acolo schela doar s-a desprins, si pompierii au intervenit inainte ca ea sa se prabuseasca. Desi au fost si numeroase alte incidente cauzate de furtuna, inclusiv copaci rupti si panouri publicitare prabusite, Primaria Capitalei nu a transmis niciun mesaj catre populatie decat seara tarziu, cand deja era somata pe retelele sociale sa dea explicatii. In schimb, institutia condusa de Gabriela Firea spune ca e atacata pe nedrept, ca totul a fost in regula, schelele erau montate corespunzator, dar ploaia a fost prea multa. "Cele doua imobile care au fost afectate de episodul de vreme severa se afla in programul de reducere a riscului seismic, derulat de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic si Compania Municipala Consolidari. Ambele imobile se afla intr-un amplu proces de consolidare, iar schela metalica a fost montata pentru realizarea lucrarilor necesare la fatade. In cazul ambelor imobile, aceste schele metalice au fost montate de catre o firma specializata in acest domeniu, care este si proprietara schelelor metalice. Intre aceasta societate si Compania Municipala Consolidari Bucuresti exista un contract de inchiriere si mentenanta. Pentru montajul acestor schele au fost respectate normativele in vigoare, iar societatea care le are in proprietate detine toate autorizatiile necesare. De asemenea, toate aceste schele sunt verificate dupa fiecare episod de vreme rea. Plasa imprimata (mesh) montata pe schela are, in primul rand, rol de protectie si este obligatorie in cazul santierelor aflate in aglomerari urbane. Aceasta plasa nu a fost montata doar pentru a promova campania derulata de Primaria Capitalei, asa cum tendentios se insinueaza. In aceasta dupa-amiaza, factori care nu puteau fi prevazuti au facut ca cele doua schele sa se desprinda de pe fatade. Ploaia care a cazut intr-o cantitate semnificativa, peste 28 de litri pe metru patrat in zona Stirbei Voda, intr-un timp foarte scurt, a ingreunat atat plasa de protectie cat si schela metalica. Rafalele de vant, care au inregistrat si 36 km/h potrivit datelor oficiale, au facut ca schela sa se desprinda din ancore, acestea ramanand infipte in imobile", se arata in comunicatul transmis de Primaria Capitalei. Articolul integral pe ZIARE.COM