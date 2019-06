Ce s-a ales de Misty, amanta pentru care Keo a părăsit-o pe Andreea Bălan în 2014

17:10

O adolescentă de 15 ani a fost găsită moartă, în camera ei, la o săptămână după ce i-a trimis iubitului ei câteva mesaje. Acum, tatăl vitreg este acuzat că ar fi ucis-o. Riley Crossman, din West Virginia, SUA, i-a trimis iubitului un ultim mesaj cutremurător, cu doar câteva momente înainte de a-și găsi sfârșitul. Adolescenta […] The post O fetiță de 15 ani a fost ucisă de tatăl său vitreg. Care a fost ultimul mesaj transmis de ea înainte să moară: “E în camera mea” appeared first on Cancan.ro.