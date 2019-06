4 idei fixe pe care România U21 le demolează: de ce nu e nevoie de un lider și cum Mirel Rădoi arată a antrenor de modă nouă

România U21 are fani, e un focar de lideri și e deschisă spre nou. Și are un selecționer dispus să spună lucruri. Uite ceva ce nu am mai văzut de o vreme la naționala mare. Accidentatul Drăguș a subliniat perfect schimbarea, când a anunțat la GSP Live că jucătorii de la naționala U21 au fost antrenați de Gică Hagi să se dezbare de mentalitatea veche, de scos rezultate la ciupeală. ...

