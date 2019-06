Anamaria Prodan, o nouă mega-aroganță incredibilă! Ultima ei apariție, la o nuntă, i-a scandalizat pe mulți

18:30

Meteorologii au prelungit codul galben de ploi pentru Capitală, acesta fiind valabil sâmbătă, până la ora 19:00. Sunt așteptate descărcări electrice și intensificări ale vântului. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul galben pentru Capitală. Avertizarea este valabilă până la ora 19:00. Potrivit meteorologilor, se vor semnala averse ce vor cumula local 15..20 l/mp, descărcări […]