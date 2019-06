VIDEO | Un hoț a dat o spargere neobișnuită în Bistrița. Când s-au uitat pe imagini, polițiștii au pufnit în râs

11:20

Locuitorii oraşului Istanbul își aleg astăzi din nou primarul, după anularea scrutinului din martie câştigat de un opozant al preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan. epa07667578 Turkish people cast their vote during the Istanbul mayoral elections re-run, in Istanbul, Turkey, 23 June 2019. Some 10.5 million people will vote on the day in a re-run of