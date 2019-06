Tăriceanu, despre cazul fetiţei din Mehedinţi: Am ajuns republica procurorilor. Nimic nu se mai face sub soare fără participarea colegilor lui Lazăr, Portocală ori Kovesi

12:00

„Be curios. Be different. Be for others". Sunt cele trei valori care de trei ani adună muzicieni şi fani pe pârtia de schi din Iaşi. Rocanotherworld a pornit în 2016, după ce unul dintre cei mai cunoscuţi creativi din ţară, Ioan Dan Niculescu (Roca), şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier. În patru zile de festival, doar la scena principală au fost programate, la ediţia din acest an, 40 de concerte. Trupele care cântă la Rocanotherworld vin pro-bono. Printre cei care vor să schimbe ceva prin...