E-mail-ul rămâne cel mai des folosit mediu pentru distribuirea atacurilor ransomware (specialiştii Eset)

Actriţa Geraldine Chaplin, fiica uriaşului şi genialului artist Charlie Chaplin şi a Oonei O'Neil (fiica lui Eugene O'Neil), a crescut înconjurată de artă. La început a vrut să fie balerină, dar apoi a urmat calea deschisă de tatăl ei în actorie. Talentată, serioasă, Geraldine Chaplin a realizat numeroase roluri în filme, cucerind numeroase premii.***Actriţa şi scenarista Geraldine Leigh Chaplin s-a născut la 31 iulie 1944, la Santa Monica, California, SUA. A fost educată la o şcoală-internat din Elveţia, unde a învăţat să vorbească fluent franceza şi spaniola, ceea ce s-a văzut bine în prestaţiile ei din filmele regizorului spaniol Carlos Saura. A urmat şi cursurile Academiei Regale de Balet din Londra.Când avea opt ani, a apărut pentru prima oară într-un film - "Limelight", regizat de tatăl ei. După ce a renunţat la visul de a deveni balerină, l-a urmat pe tatăl ei în actorie. David Lean a ales-o să joace în rolul Tonyei din filmul "Doctor Zhivago" (1965). În anii '70 apare în mai multe filme ale regizorului Robert Altman. De asemenea, a jucat în nouă filme regizate de Carlos Saura. În 1992 a jucat rolul bunicii ei, Hannah Chaplin, în filmul biografic despre viaţa tatălui său, Charlie Chaplin, iar în 2010 a putut fi văzută în rolul ţigăncii Maleva din filmul "The Wolfman", precizează site-ul cinemagia.ro. Sursa foto: Géraldine Chaplin/Facebook A fost nominalizată la Globul de aur în 1966 - pentru cea mai bună actriţă debutantă în "Doctor Zhivago", în 1976 - pentru cea mai bună actriţă în rol secundar în "Nashville", în 1993 - pentru cea mai bună actriţă în rol secundar în "Chaplin". În 2012 a primit Premiul pentru Întreaga Carieră la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF).Din filmografia actriţei amintim: "Beauty Kingdom" (2019), "Camino Sinuoso" (2018), "Jurassic World: Fallen Kingdom / Jurassic World: Un regat în ruină" (2018), "Anchor and Hope / Ancora şi speranţa" (2017), "Electric Dreams: The World of Philip K. Dick" (2017), "The Broken Key" (2017), "A Monster Calls / Copacul cu poveşti" (2016), "Au-dela des Murs" (2016), "Rose" (2016), "Spiritismes" (2016), "The Seville Communion / The Man from Rome" (2016), "Ich und Kaminski / Eu şi Kaminski" (2015), "Marguerite et Julien" (2015), "Remember It" (2015), "The Forbidden Room / Camera interzisă" (2015), "Untitled Chanel Project" (2015), "Amapola" (2014), "Dólares de arena / Dolari de nisip" (2014), "Valentin Valentin" (2014), "Wax" (2014), "Another Me" (2013), "Jo" (2013), "Panzer Chocolate" (2013), "Tres60" (2013), "O Apóstolo / Apostolul" (2012), "The Impossible / Paradisul spulberat" (2012), "Americano" (2011), "Et si on vivait tous ensemble / Hai să trăim toţi împreună!" (2011), "Le moine / Călugărul" (2011).***Charlie Chaplin (Charles Spencer Chaplin), celebru şi îndrăgit actor de comedie al primului secol de cinema, s-a născut la 16 aprilie 1889, la Londra, Marea Britanie, într-o familie de artişti, conform site-ului www.charliechaplin.com. Foto: (c) Charlie Chaplin (Official)/FacebookActor, regizor, scenarist, producător, Chaplin a fost creatorul celebrului personaj cu pantofi prea mari, costum ponosit, melon şi baston - Vagabondul, precizează "Dicţionarul de cinema", apărut la Editura Univers enciclopedic, 1997.La vârsta de 10 ani, după moartea tatălui şi îmbolnăvirea gravă a mamei, Charlie şi fratele său au început să-şi câştige singuri existenţa. Charlie a debutat la 12 ani în spectacolul "Sherlock Holmes". Cariera sa a început ca actor de comedie în vodeviluri, scrie site-ul artistului, www.charliechaplin.com.A plecat în America, unde a jucat în spectacolul "A Night in an English Music Hall". S-a alăturat lui Mack Sennett şi companiei Keystone, în 1913. În 1915, când i-a expirat contractul, s-a mutat la Essanay Company, iar anul următor a semnat un contract cu Mutual Film Corporation pentru 12 filme de comedie - "The Floorwalker", "The Fireman", "The Vagabond", "One A.M.", "The Count", "The Pawnshop", "Behind the Screen", "The Rink", "Easy Street", "The Cure", "The Immigrant" şi "The Adventurer".La începutul anului 1918, a încheiat un acord cu First National Exhibitors' Circuit, o organizaţie nouă, special creată pentru valorificarea filmelor sale. Primul film produs sub acest acord a fost "A Dog's Life". A urmat producţia filmului "Shoulder Arms", tot în 1918, care i-a sporit popularitatea lui Chaplin. În 1919 au fost lansate filmele "Sunnyside" şi "A Day's Pleasure". În acelaşi an, împreună cu Mary Pickford, Douglas Fairbanks şi D.W. Griffith, Chaplin a fondat United Artists Corporation.Următoarele filme realizate de Charlie Chaplin au fost: "The Kid" (1921), "A Woman of Paris" (1923), "The Gold Rush" (Academy Award, 1925), "The Circus" (1928), "City Lights" (1931), "Modern Times" (1936), "The Great Dictator" (1940), "Monsieur Verdoux" (1947), "Limelight" (Academy Award, 1952), precizează site-ul www.charliechaplin.com. În 1957, a regizat şi a jucat în comedia "A King in New York". Ultimul film al său a fost "A Countess from Hong Kong", lansat în 1967.Charlie Chaplin a scris volumele autobiografice "My Trip Abroad" (1922), "My Wonderful Visit" (1930), "A Comedian Sees the World", "My Autobiography" (1964), "My Life in Pictures" (1974). Foto: (c) Géraldine Chaplin/Facebook A semnat coloana sonoră pentru filmele sale şi a mai compus şi alte cântece - "Sing a Song", "With You Dear in Bombay", "There's Always One You Can't Forget", "Smile", "Eternally", "You are My Song".În 1972, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. În 2010, a fost deschisă expoziţia "Charlie Chaplin - The Great Londoner", la London Film Museum.Charlie Chaplin a murit la 25 decembrie 1977, la Vevey, în Elveţia. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Doina Lecea, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto din deschidere: Géraldine Chaplin/Facebook