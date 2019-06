Un bărbat a aruncat cu pietre într-un tren, în Moldovița, apoi s-a ascuns în munți. După câte zile a fost prins

14:20

O pisică din Marea Britanie a supraviețuit miraculos, după ce a parcurs peste 60 de kilometri blocată sub capota unei maşini.Felina tărcată pe nume Chi, în vârstă de un an, aparține unei familii din Brighton, East Sussex, și dispăruse brusc de acasă. "M-am întors de la muncă şi Chi nu era nicăieri. După ce am […] Post-ul O pisică din Marea Britanie a mers peste 60 km blocată sub capota unei maşini. Cum a fost găsită apare prima dată în Libertatea.ro.