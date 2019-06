Cristi Chivu e tot mai aproape să antreneze în Serie A! Ultimele detalii despre situaţia românului

10:40

Nicolae Dică, în prezent antrenor la FC Argeş, a explicat la Telekom Sport cum îi ridica mentalul fostului său elev de la FCSB, Florinel Coman, omul meciului cu Anglia, 4-2, de la CE U21. "Florinel Coman este un jucător foarte bun. Are viteză, are execuţii, loveşte foarte bine mingea. Este un jucător care mai poate creşte. Trebuie să muncească şi mai mult şi să fie şi mai serios. Cred că el are nevoie de mai multă încredere. Am stat la FCSB un an şi jumătate şi am avut mereu discuţii individuale...