Dăncilă îl ameninţă cu demiterea pe şeful CNAIR

„Aproape în fiecare zi s-a vorbit despre justiţie dar nu s-au luat măsuri pe justiţie. Eu am să fac o singură comparaţie. Au tot spus: ”Guvernul a influenţat Justiţia.” S-au dus şi au dezinformat la Bruxelles, au dezinformat peste tot. Noi am dat 114 ordonanţe de urgenţă, Guvernul Cioloş a dat 114 ordonanţe de urgenţă într-un an. Noi nu am dat ordonanţe de urgenţă pe Justiţie, nu am modificat atât de multe pe cât s-a spus la Bruxelles, am dat patru ordonanţe de urgenţă. Viorica Dăncilă a adăugat...