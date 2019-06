Acuzații GRAVE pentru șeful CNAIR: Minte în stil comunist

06:20

„Cred că trebuie să ne asumăm că am greșit pentru că atunci când pierzi din electoratul din 2016, când de la 46% ajungi la jumătate, e clar că s-a greșit. Mesajele pe care le-ai dat nu sunt cele pe care le-a vrut electoratul. Că nu a fost comunicarea în sensul dorit de electorat. E clar că PSD s-a abătut de la drum. E nevoie de fiecare organizație în parte. Pe lângă analiza de la nivel național, s-a greșit în județe, poate campania făcută nu a fost cea care trebuia făcută important, e să învățăm și să mergem mai departe”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3. „A fost un rezultat care ne-a uimit, pentru că guvernamental am făcut multe lucruri, poate am lăsat alte teme să ocupe spațiul public și am trecut în plan secund ce și-au dorit cetățenii. Poate nu am fost atât de des în teren să vorbim cu oamenii. E foarte ușor să dăm vina pe o persoană sau alta. Poate a greșit Dragnea dar noi unde am fost? De ce nu am spus 'se merge pe un drum greșit'? Să facem o analiză, să vedem ce ce nu acționăm corespunzător. Am vorbit cu colegii e esențial să vedem unde am greșit. Nu ne ajută dacă dăm vina pe o persoană”, a mai spus Dăncilă.