România U21 la EURO 2019 | Alarmă în tabăra Franţei! O vedetă a lui Ripoll s-a accidentat şi are şanse mici să joace

07:30

România a început senzaţional turneul final de la EURO 2019 U21, după 4-1 cu Croaţia şi 4-2 cu Anglia, iar Costel Orac a vorbit, la ProSport live, despre această generaţie care readuce speranţa în inimile românilor. Costel Orac spune că are încredere maximă în această generaţie: "Pot spune că am încredere în echipa noastră de tineret pentru că tot ce am văzut pe parcursul acestei calificări mi-a plăcut şi, sincer, am speranţe mari în ceea ce priveşte evoluţia acestor copii. În opinia mea cel mai...