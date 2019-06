Teodora de la “Insula Iubirii”, în doliu! Ce mesaj cutremurător a postat pe Facebook

21:30

Traficul rutier este blocat duminică pe DN7, km. 248+700, între Boiţa şi Lazaret, unde o persoană a decedat şi alta este grav rănită, după ce şoferul unui autoturism a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un TIR. "Pe DN 7, la kilometrul 248+700, între Boiţa şi Lazaret, traficul este blocat total din […]