Şi-a a ascuns copilul sub... rochie pentru a-l scoate ilegal din ţară. Explicaţia femeii - FOTO

Scenariul noului film este semnat de Zak Penn, care a fost şi coscenaristul lungmetrajelor "X-Men 2", "X-Men: The Last Stand" şi "The Avengers". Keanu Reeves, interpretul lui Neo, a declarat deja că nu vrea să îşi reia rolul. Partitura principală i-a fost distribuită lui Michael B. Jordan, star al filmelor "Creed" şi "Pantera Neagră/ Black Panther". De altfel, tânărul actor va produce noul lungmetraj împreună cu studiourile Warner Bros. Lansat în 1999, primul film din franciza "Matrix" aduce în...