Cât de mult s-a transformat Livia Dilă după 7 ani de când a renunțat la televiziune. Fosta prezentatoare se luptă cu o maladie incurabilă

09:30

Decizie de ultimă oră în cazul copilei luată cu mascații din casa unor asistenți maternali din Baia de Aramă. Procurorul general Bogdan Licu a făcut anunțul în legătură cu soarta Sorinei, o fetiță care împlinește mâine vârsta de doar opt ani și care zilele trecute a trăit un episod ce ar putea să îi lase […] The post Decizie de ultimă oră în cazul copilei luată cu mascații din casă. Procurorul general Bogdan Licu a făcut anunțul appeared first on Cancan.ro.