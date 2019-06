Medicul recomandă: Care este cel mai bun loc din casă unde poţi face sex şi de ce

16:30

„Vrem să încurajăm adopţia şi la persoanele care nu au o situaţie extraordinară şi să dăm stimulente financiare, să decontăm de exemplu, deplasările pentru potrivire. Acele costuri financiare să fie acoperite de stat în limita a 1.500 lei pe an. Vrem să încurajăm adopţia naţională şi de aia am pus aceste prevederi. De altfel, am prelungit prin această lege - sau propunem să prelungim - perioada de autorizarea familiei potenţial care poate adopta un copil, de la doi la cinci ani. Să nu mai schimb...