Ziua Iei/Bistriţa-Năsăud: Ia şi Sânzienele, sărbătorite la două muzee din judeţ

Preşedinta Federaţiei Ecvestre Române, Marilena Mladin, a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, că instituţia pe care o conduce intenţionează să organizeze mai multe competiţii europene importante, precum etape de cupă pe naţiuni, Campionatul Balcanic şi Campionatul European de juniori."În primul rând este vorba de vizibilitate, de încredere, că suntem un partener de încredere în Federaţia Ecvestră Europeană. Avem ambiţii foarte mari, dorim să aducem competiţii de importanţă majoră în România. Ne dorim cupe de naţiuni în 2020, să avem o primă etapă de cupă de naţiuni, Campionatul Balcanic şi Campionatul European de juniori şi copii, ca un prim pas. Ne dorim să fim cât mai prezenţi în aceste competiţii importante. De asemenea, îmi doresc să creştem foarte mult pe partea de copii şi juniori. Avem câteva baze ecvestre foarte bine puse la punct şi putem concura cu multe baze ecvestre din occident, deci putem îndeplini acest criteriu. Sunt absolut convinsă că vom reuşi să ducem la bun sfârşit organizarea unor astfel de evenimente", a declarat Mladin.România are ambiţii şi în ceea ce priveşte participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020: "La obstacole am participat la cupa de naţiuni la divizia noastră unde am ocupat locul trei. Ca să te califici la Jocurile Olimpice trebuie să acumulezi un anumit număr de puncte. Prin acest rezultat ne-am calificat să mergem cu echipa mai departe şi săptămână viitoare vom fi la Budapesta cu o echipă de seniori, unde sperăm să avem rezultate bune în ideea de a ne califica la Olimpiadă. La individual avem seniori calificaţi la Campionatul European. Îl avem pe Viorel Bubău care a mers al Moscova la un concurs de patru stele şi se află în ciclul de pregătire olimpică. Stă foarte bine în grupa lui, are rezultate satisfăcătoare şi am putea avea o surpriză plăcută şi din partea lui".Marilena Mladin va candida, în cadrul Adunării Generale a Federaţiei Ecvestre Europene, care va avea loc marţi la Bucureşti, pentru ocuparea unuia dintre posturile de membru în boardul forului european."Federaţia Ecvestră Română este onorată să găzduiască această Adunare Generală, fiind un eveniment foarte important pentru noi şi în premieră pentru ţara noastră. Astfel ni se confirmă locul nostru la masa forului european, că beneficiem de încrederea omologilor noştri. Pe ordinea de zi sunt şi alegeri pentru anumite funcţii în boardul federaţiei europene şi anunţ că voi candida pentru unul dintre cele trei posturi. Cel mai important imbold a fost acela că îmi doresc ca sportul ecvestru românesc să cunoască o amploare internaţională şi să capete încrederea pe care o merită. Am realizat că acest sport are o mare amploare în ultimul timp, că s-a înregistrat o creştere a sportivilor legitimaţi şi a cailor înscrişi. În plus s-au obţinut şi rezultate notabile. Cel mai important aport al prezenţei în bordul federaţiei europene ar fi accesul la masa discuţiilor şi la procesul de luare a deciziilor. Astfel putem introduce subiecte importante pentru dezvoltarea sportului ecvestru", a mai spus Mladin.Preşedintele Federaţiei Ecvestre Europene, Theo Ploegmakers, a afirmat că instituţia pe care o conduce are nevoie să devină cât mai puternică în cadrul federaţiei internaţionale: "Vreau să mulţumesc federaţiei române pentru găzduirea acestui eveniment. Un criteriu important în alegerea României ca gazdă este pentru că ne dorim ca pe viitor România să fie implicată în dezvoltarea sportului ecvestru. Federaţia Ecvestră Europeană are nevoie de o voce puternică în cadrul federaţiei internaţionale. Considerăm că trebuie să ne facem vocea auzită pentru a conta în deciziile internaţionale".Federaţia Ecvestră Română va organiza marţi, la Bucureşti, Adunarea Generală a Federaţiei Ecvestre Europene, eveniment la care vor participa reprezentanţi din 33 de state, dintr-un total de 37.Cu acest prilej, şi-a depus candidatura pentru a deveni membru în conducerea federaţiei europene preşedinta Federaţiei Ecvestre Române, Marilena Mladin, precizează sursa citată.În cazul în care va fi aleasă, ar fi pentru prima oară când un român ar face parte din boardul acestui for european ai cărui membri sunt din Olanda, Danemarca, Turcia, Anglia, Grecia, Italia şi Germania. AGERPRES/(A, AS/autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Federatia Ecvestra Romana / Facebook