Bărbatul din Iași care și-a împușcat doi vecini a acționat din gelozie

În octombrie 2017, șapte persoane, între care şi sportivul Tolea Ciumac, au fost arestate preventiv, vineri seara, într-un dosar de trafic cu ţigări de contrabandă. Recent, dosarul a luat o turnură neașteptată, iar inculpații ar putea scăpa fără condamnare. Magistrații de la Tribunalul Bacău au decis să sesizeze Curtea Constituțională, la solicitarea unor persoane cercetate […]