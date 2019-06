Mesajul Andrei după ce a fost înlocuită la ”Vocea României”: ”Trebuia să spun stop!”

11:20

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au o relație tumultuoasă, care, de-a lungul timpului, a ajuns în atenția presei. După ce s-au împăcat a treia oară, cei doi par hotărâți să facă cel mai important pas în viață. De altfel, omul de afaceri chiar ar fi început să caute un inel de logodnă. Până să ajungă […] The post Unde au petrecut weekend-ul Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Omul de afaceri a dus-o la… appeared first on Cancan.ro.