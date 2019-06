Un șarpe i-a băgat în sperieți pe turiștii aflați pe litoralul românesc

12:10

Pompierii de la ISU Mehedinţi au intervenit, noaptea trecută, pentru a salva 48 de persoane din calea apelor. Datorită intervenției prompte a salvatorilor și monitorizării permanente a evoluției situației din teren, nu au fost înregistrate victime. Precipitațiile abundente căzute în cursul nopţii trecute au produs viituri și inundații locale în 21 de localităţi, în dispeceratul […] The post Zeci de oameni au fost evacuați din calea apelor, în Mehedinți appeared first on Cancan.ro.