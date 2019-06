Liviu Vârciu, surprins într-o ipostază emoționantă alături de Anda Călin și fetița lor

12:20

Un mega-scandal a izbucnit în TVR după ce șefa postului public de televiziune, Doina Gradea, a apărut în poze la Jocurile europene care se desfășoară la Minsk ,alături de delegația oficială, în timp ce departamentul de sport nu și-a permis să trimită niciun reporter la eveniment, comentatorii sportivi acoperind competiția din studiourile de la București. […] The post Mega-scandalul din TVR ia amploare! Unul dintre prezentatorii de top se revoltă: ”Suntem într-un moment critic, dar nimănui nu-i pasă” appeared first on Cancan.ro.