Florin Pastramă, extenuat din cauza lui Brigitte: ”Vrea de trei ori pe zi. Eu nu pot!”

13:20

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul autohton, iar povestea lor de dragoste i-a intrigat pe mulți la început… Și asta pentru că, atunci când flacăra iubirii s-a aprins între ei, artista era soția lui Vincenzo Castellano, iar el – căsătorit cu Ana, fosta soție. Avem imaginile care demonstrează cum […] The post Avem imaginile! Cum “a combinat-o” Alex Velea pe Antonia în 2013, când el era căsătorit cu Ana și ea era soția lui Vincenzo Castellano appeared first on Cancan.ro.